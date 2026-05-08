08 травня 2026, 10:58

Атаки дронів РФ на залізницю: з початку вторгнення 165 загиблих

Фото: Telegram/Олексій Кулеба
З початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російських безпілотників на об'єкти залізничної інфраструктури в Україні загинули 165 людей

Про це, як інформує "Укрінформ", повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, загалом від таких атак постраждали 920 людей, серед них 67 дітей. Більшість загиблих – цивільні та працівники залізниці.

Також зазначається, що з початку воєнного стану зафіксовано 552 атаки на об'єкти залізничної інфраструктури, половина з яких припала на поточний рік.

Для ударів ворог застосував близько 1,5 тисячі безпілотників, якими було пошкоджено 158 об’єктів залізниці.

У Нацполіції наголошують, що такі атаки мають системний характер і спрямовані на ускладнення української логістики та пересування цивільного населення.

Нагадаємо, в квітні російська армія атакувала транспорту інфраструктуру Житомирської області. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка.

