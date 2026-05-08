08 мая 2026, 08:03

Сумщина под обстрелами: один человек погиб, четверо ранены

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки под вражеским огнем находились общины Сумской области, в частности Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

По данным правоохранителей, российские войска применяли управляемые авиабомбы (КАБы), ударные и FPV-дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы.

В Краснопольской общине в результате обстрела погибла 52-летняя местная жительница, поврежден частный дом. В Степановской общине удар беспилотника по автомобилю привел к ранению 29-летнего мужчины, также уничтожен автомобиль и поврежден фасад магазина.

В Белопольской общине ранения получили двое мужчин 41 и 35 лет. В Великописаревской общине в результате атаки БпЛА ранена 75-летняя женщина.

Также в Сумской общине повреждены предприятие, частные дома, гараж, хозяйственные постройки и автомобили. В Путивльской общине зафиксировано разрушение нежилого помещения, в Свеской – повреждено учебное заведение. В других общинах области также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и транспорта.

На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, документирующие последствия атак и собиравшие доказательства военных преступлений. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 917 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов на территории погиб один человек, еще 12 получили ранения.

