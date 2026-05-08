Пожары и взрывы по всей РФ: Ярославль, Москва и Ростов под атакой

В пятницу, 8 мая, в российском городе Ярославле раздались взрывы, после чего на территории нефтеперерабатывающего предприятия возник пожар

Об этом сообщают российские медиа и телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Под атаку попали Москва и Ростов.

По данным мониторинговых каналов первые беспилотники были зафиксированы еще вечером 7 мая. После этого росавиация ввела ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии дронов, направлявшихся на российскую столицу.

В Ярославле, по предварительным данным, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". В сети появились видео с густым дымом над территорией предприятия и сообщения о масштабном пожаре.

Также взрывы фиксировались в районе Ростов-на-Дону. По сообщениям местных источников, под удар могла попасть территория предприятия "Агропромзапчасть". Жители сообщали о серии взрывов и последующем пожаре.

Впоследствии губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе якобы "отбили атаку БпЛА и ракет". По его словам, жертв нет, однако зафиксировано разрушение в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Сергей Собянин позже сообщил, что за ночь на подлете в Москву якобы были сбиты 26 беспилотников. В российском Минобороны заявили о в общей сложности 264 сбитых дронах над разными регионами РФ, не уточняя количество достигших целей.

Напомним, российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", вступивший в силу в полночь 6 мая.

4 мая российское Минобороны в одностороннем порядке объявило "перемирие" 8-9 мая, а в случае "срыва" проведения парада 9 мая в Москве, пригрозило нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что объявленные Россией инициативы о "перемирии" не имеют ничего общего с дипломатией, а президент РФ сосредоточен на военных демонстрациях, а не на человеческих жизнях.