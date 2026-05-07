07 мая 2026, 19:17

ВСУ поразили российский носитель "Калибров" в Каспийском море

Фото: Генштаб ВСУ
В ночь на 7 мая Силы обороны провели комплексную операцию, поразив не только современный малый ракетный корабль в Дагестане, но и целый ряд командных пунктов и составов окупантов на захваченных территориях

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

В частности, в районе пункта базирования "Каспийск" (республика Дагестан в РФ) поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт", который, в частности, имеет возможности для запуска крылатых ракет "Калибр". Там уточняется степень повреждения.

Также поражен пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БпЛА врага в районе Ясного Донецкой области.

Кроме того, поражен склад боеприпасов в Калмыковке и состав горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области.

Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Дерсово Донецкой области и Смелого в Запорожье.

Напомним, что силы обороны Украины 7 мая поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Пермском крае РФ.

