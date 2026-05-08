Заставили встать на колени: подробности нападения на украинского подростка в Польше

Иллюстративное фото: из открытых источников
В польском городе Ольштын во время майских выходных произошло нападение на 14-летнего парня из Украины. Об инциденте стало известно из социальных сетей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на inpoland.net.pl.

По предварительной информации, двое братьев в возрасте 12 и 14 лет отдыхали с друзьями в городском парке. Рядом находилась компания девушек-подростков. Младший парень подошел к ним и сообщил, что его друг хотел познакомиться с одной из девушек, поскольку она ему понравилась.

После этого между подростками возник конфликт. По словам очевидцев, девушки начали оскорблять парня из-за его национальности и толкать его. Старший брат решил вступиться за младшего, однако одна из девушек ударила его в лицо. Впоследствии компании разошлись.

Впрочем, конфликт на этом не завершился. Как сообщается, девушки вызвали старших знакомых. Через некоторое время в парк пришли взрослые мужчины, напавшие на 14-летнего украинца. По словам пострадавших, нападавшие избивали парня, угрожали ему и оскорбляли из-за происхождения.

Также нападающие якобы заставили подростка опуститься на колени и целовать обувь одной из девушек. Молодому человеку угрожали расправой в случае обращения в полицию. После приступа ребенка госпитализировали.

По информации из соцсетей, сначала у родителей пострадавшего не сразу приняли заявление в полицию, однако расследование уже начато.

Дело взяло под контроль Генеральное консульство Украины в Гданьске. В дипучреждении сообщили, что обратились в польские правоохранительные органы с просьбой обеспечить справедливое расследование и привлечение виновных к ответственности.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что в польском городе Ольштын полиция расследует инцидент , связанный с возможным избиением несовершеннолетнего гражданина Украины.

