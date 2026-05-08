08 травня 2026, 08:50

Пожежі та вибухи по всій РФ: Ярославль, Москва і Ростов під атакою

Пожежа на НПЗ у Ярославлі. Фото: соцмережі
У п'ятницю, 8 травня, в російському місті Ярославлі пролунали вибухи, після чого на території нафтопереробного підприємства виникла пожежа

Про це повідомляють російські медіа та телеграм-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що під атаку потрапила Москва та Ростов.

За даними моніторингових каналів, перші безпілотники були зафіксовані ще ввечері 7 травня. Після цього росавіація запровадила обмеження на польоти у московських аеропортах Внуково та Домодєдово.

Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття дронів, які прямували на російську столицю.

У Ярославлі, за попередніми даними, під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". У мережі з’явилися відео з густим димом над територією підприємства та повідомлення про масштабну пожежу.

Також вибухи фіксувалися в районі Ростов-на-Дону. За повідомленнями місцевих джерел, під удар могла потрапити територія підприємства "Агропромзапчасть". Жителі повідомляли про серію вибухів і подальшу пожежу.

Згодом губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що в регіоні нібито "відбили атаку БпЛА та ракет". За його словами, жертв немає, однак зафіксовано руйнування в Таганрозі, Батайську, Ростові-на-Дону та М’ясниковському районі.

Сергій Собянін пізніше повідомив, що за ніч на підльоті до Москви було нібито збито 26 безпілотників. У російському Міноборони заявили про загалом 264 збиті дрони над різними регіонами РФ, не уточнюючи кількість тих, що досягли цілей.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вже в перші хвилини порушили оголошений Володимиром Зеленським "режим тиші", що набув чинності опівночі 6 травня.

4 травня російське Міноборони в односторонньому порядку оголосило "перемир'я" 8-9 травня, а у випадку "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що оголошені Росією ініціативи про "перемир'я" не мають нічого спільного з дипломатією, а президент РФ зосереджений на військових демонстраціях, а не на людських життях.

Україна РФ війна Москва НПЗ ЗСУ дрони
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
