Избиение военного перед строем: в Днепре солдата отправили на гауптвахту

Центральный районный суд Днепр избрал меру пресечения военнослужащему, подозреваемому в жестоком избиении бойца 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он взят под стражу без права внесения залога

Об этом сообщили в специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, сообщает RegioNews.

По решению суда подозреваемый будет находиться на гауптвахте не менее 4 июля. Следователь судья удовлетворил ходатайство следствия и прокурора об избрании такой меры пресечения.

По данным медиа, речь идет об операторе БПЛА Анатолии Руденко. Ему инкриминируют нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, пытки и дезертирство в условиях военного положения.

Следствие установило, что 1 мая на территории воинской части в Днепре подозреваемый публично начал издеваться над военнослужащим 155-й бригады, после чего вывел его из строя и несколько раз ударил по голове. Пострадавший потерял сознание.

Согласно материалам следствия, после этого нападающий связал военного пластиковыми стяжками и нанес ему еще минимум десять ударов руками и ногами по голове и лицу. Расследование по делу продолжается.

Напомним, 4 мая подозреваемый самовольно покинул место службы и уехал в Кировоградскую область и 7 мая его удалось задержать и сообщили о подозрении.

Ранее в сети распространилось видео, на котором якобы командир 155 ОМБР перед строем одной из воинских частей бьет военнослужащего. Это вызвало большой резонанс в соцсетях.

В Сухопутных войсках ВСУ отрицали тот факт, что фигурантом видео является командир 155 ОМБР и обещают провести служебное расследование.

Впоследствии в Военной службе правопорядка сообщил, что причастен к избиению солдат – оператор БпЛА одного из подразделений.

