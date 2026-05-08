В ночь на 8 мая враг атаковал Украину 67 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 56 российских беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения.