08 травня 2026, 12:30

Прикордонники показали, як нищать окупантів, які "прикидаються кущами"

Фото: ДПСУ
Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити, як вони нищать росіян, які намагаються ховатись

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На цих кадрах можна побачити роботу операторів безпілотників бригади "Сталевий кордон", які працюють на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

За результатами успішних вильотів пілоти ліквідували двох окупантів. Один із росіян уважно спостерігав з-за кущів, думаючи, що його ніхто не бачить.

"Також влучними скидами та ударами дронів-камікадзе прикордонники уразили 8 ворожих укриттів, 2 автівки, 2 антени зв’язку та дрона-ждуна. Працюємо далі", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили пункт управління військовими кораблями Чорноморського флоту РФ у Криму. Також під удар потрапили пункти управління безпілотниками в РФ.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
