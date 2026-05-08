Прикордонники показали, як нищать окупантів, які "прикидаються кущами"

Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники опублікували відео, на якому можна побачити, як вони нищать росіян, які намагаються ховатись

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На цих кадрах можна побачити роботу операторів безпілотників бригади "Сталевий кордон", які працюють на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

За результатами успішних вильотів пілоти ліквідували двох окупантів. Один із росіян уважно спостерігав з-за кущів, думаючи, що його ніхто не бачить.

"Також влучними скидами та ударами дронів-камікадзе прикордонники уразили 8 ворожих укриттів, 2 автівки, 2 антени зв’язку та дрона-ждуна. Працюємо далі", - кажуть військові.

