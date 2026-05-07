Дрон РФ попал в служебный автомобиль энергетиков на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль энергетиков, направлявшихся на восстановительные работы в прифронтовом городе

Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.

По данным компании, бригада ехала на ремонт поврежденных сетей, когда во время движения вражеский дрон попал прямо в служебный автомобиль.

Энергетики успели быстро покинуть транспортное средство, потому никто не пострадал. В то же время автомобиль получил серьезные повреждения и больше не пригоден для выездов на ремонты.

В ДТЭК отмечают, что это уже 264 атака на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины.

Напомним, утром 7 мая в Степановской общине вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль, в результате чего транспортное средство загорелось. Водителя в авто не было – он вышел незадолго до удара, который спас ему жизнь.