Полиция завершила расследование и передала в суд дело в отношении 59-летнего жителя Бучанского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

За совершенное фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в сентябре прошлого года в селе Вороньковка. Мужчина заманил 9-летнюю двоюродную внучку на чердак своего дома, где она находилась в гостях. Там он заставил ребенка прикасаться к его половым органам. Девочка смогла вырваться и рассказала обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию. В феврале фигуранту сообщили о подозрении.