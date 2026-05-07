Фото: полиция

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов два человека погибли в Дружковке и еще один в Шабельковке.

Три человека получили ранения в Краматорске, по одному человеку были ранены в Доброполье, Лимане и Славянске.

Как отмечается, общее число жертв россиян в Донецкой области – 4023 погибших и 9275 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в ночь на 7 мая российские военные почти 30 раз атаковали пять районов Днепропетровщины. В результате обстрелов ранения получили четыре человека. В Днепре пострадали 21-летняя беременная женщина и 45-летний мужчина.