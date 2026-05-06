02:52  06 мая
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
01:38  06 мая
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
00:35  06 мая
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
UA | RU
UA | RU
06 мая 2026, 02:07

В Одесской области разоблачили сеть нелегальных АЗС

06 мая 2026, 02:07
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование в отношении жителя Болградского района, организовавшего работу незаконных заправок в нескольких населенных пунктах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина без лицензии и регистрации бизнеса покупал горючее сомнительного происхождения по низким ценам и перепродавал его в Одесской области. С этой целью он самовольно установил емкости и колонки на придорожных участках.

Незаконные АЗС работали в поселке Авангард и в Одессе – без надлежащего контроля качества горючего и без уплаты налогов. Расчет производился только наличными, без отражения операций в бухгалтерской отчетности.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и 35 тонн горючего, дизеля и газа на общую сумму 4 млн грн.

Нелегальные станции демонтированы, а на имущество наложен арест.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном сбыте подакцизных товаров, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность пяти заправок, работавших незаконно в Киевской области. АЗС функционировали в Белоцерковском районе. Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область БЭБ обыски АЗС топливо
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Одесской области 74-летнего мужчину осудили за изнасилование 13 детей
06 мая 2026, 02:52
На Львовщине будут судить родителей, которые довели шестимесячного младенца до туберкулеза и истощения
06 мая 2026, 02:31
Смертельное ДТП в Киеве на Троещине: водителю пикапа объявили о подозрении
06 мая 2026, 01:38
Рэпер ХАС признался о проблемах со здоровьем: почему артист сейчас не выступает
06 мая 2026, 01:35
Российская атака на Краматорск: количество раненых выросло
06 мая 2026, 01:19
Фронтмен "Второй реки" Харчишин написал экс-жене "предсмертное сообщение"
06 мая 2026, 00:55
Украина на Евровидении-2026: LELÉKA призналась, нашла ли деньги на выступление
06 мая 2026, 00:35
Цены на бензин в Украине: сколько сейчас стоит заправить бак
05 мая 2026, 23:55
В Днепре мужчина убил любимую веревкой и сбросил ее тело в коллектор
05 мая 2026, 23:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »