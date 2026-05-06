Правоохранители завершили расследование в отношении жителя Болградского района, организовавшего работу незаконных заправок в нескольких населенных пунктах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Мужчина без лицензии и регистрации бизнеса покупал горючее сомнительного происхождения по низким ценам и перепродавал его в Одесской области. С этой целью он самовольно установил емкости и колонки на придорожных участках.

Незаконные АЗС работали в поселке Авангард и в Одессе – без надлежащего контроля качества горючего и без уплаты налогов. Расчет производился только наличными, без отражения операций в бухгалтерской отчетности.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование и 35 тонн горючего, дизеля и газа на общую сумму 4 млн грн.

Нелегальные станции демонтированы, а на имущество наложен арест.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о незаконном сбыте подакцизных товаров, обвинительный акт передан в суд.

Напомним, ранее правоохранители прекратили деятельность пяти заправок, работавших незаконно в Киевской области. АЗС функционировали в Белоцерковском районе. Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн грн.