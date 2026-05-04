Керівництво вагонобудівного заводу судитимуть за розкрадання 64 млн грн на замовленнях "Укрзалізниці"
Правоохоронці викрили схему постачання неякісного рухомого складу, що завдала державі збитків на 64 мільйони гривень
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця”.
За даними слідства, між "Укрзалізницею” та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.
Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків.
При тому, що нормативний строк їх служби десятки років.
Експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.
Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.
Збитки державі понад 64 мільйони гривень. Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
