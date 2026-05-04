Керівництво вагонобудівного заводу судитимуть за розкрадання 64 млн грн на замовленнях "Укрзалізниці"

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому директору, чинному директору та начальнику управління одного з вагонобудівних заводів у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця”.

За даними слідства, між "Укрзалізницею” та підприємством було укладено договір на постачання пасажирських вагонів і колісних пар для руху як українською, так і європейською колією. Йдеться про рухомий склад для міжнародних перевезень.

Продукцію виготовили, поставили та ввели в експлуатацію. Але вже через кілька років під час планового технічного обслуговування виявили критичні дефекти – тріщини та розриви ключових елементів вагонів і візків.

При тому, що нормативний строк їх служби десятки років.

Експертизи підтвердили: при виробництві використали сталь із заниженими фізико-технічними характеристиками, а зварні роботи виконали з грубими порушеннями.

Фактично вагони стали непридатними до експлуатації на десятки років раніше, ніж передбачено.

Збитки державі понад 64 мільйони гривень. Дії посадовців кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

