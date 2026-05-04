04 травня 2026, 10:55

В Україні знову подорожчали бензин і дизель: нові ціни на АЗС

В Україні на автозаправних станціях за вихідні зросли ціни на пальне – подорожчали бензин і дизель

Про це інформує "РБК-Україна", передає RegioNews.

Найбільші мережі АЗС підвищили вартість пального в середньому на 1 грн за літр.

Зокрема, OKKO та WOG синхронно підняли ціни на бензин А-95 до 76,90 грн/л, преміальний 95-й – до 79,90 грн/л. Дизельне пальне також подорожчало: євродизель – до 90,90 грн/л, преміальний дизель – до 93,90 грн/л.

Мережа SOCAR також збільшила вартість бензинів А-95, А-95 NANO та дизельного пального на 1 грн за літр.

Найбільше зростання зафіксовано в мережі "Укрнафта": бензин А-95 (Energy) подорожчав одразу на 4 грн за літр. Звичайний 95-й бензин додав 1 грн, як і дизельне пальне, тоді як преміальний дизель (Energy) також зріс на 1 грн.

Нагадаємо, раніше на українському роздрібному ринку фіксували подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. 23 квітня АМКУ рекомендував найбільшим мережам АЗС формувати ціни на пальне на основі об’єктивних економічних факторів та з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

