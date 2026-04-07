Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

На АЗС продавали фальсификат, закупаемый на подпольной нефтебазе. Во время обысков работники БЭБ не обнаружили дополнительных сертификатов качества, паспортов горючего или разрешительных. Правоохранители изъяли:

около 50 тонн дизеля;

свыше 30 тонн бензина А-95;

три емкости для хранения горючего и два топливно-распределительных комплекса;

компьютерную технику, черные записи и финансовую документацию.

Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн. грн.

По факту незаконного сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины) продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее правоохранители демонтировали три нелегальных АЗС в Кривом Роге на Днепропетровщине. На АЗС торговали бензином, дизелем и газом без лицензий, сертификатов качества или документов по происхождению горючего.