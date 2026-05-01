Прикордонники потужно знищити росіян на квадроциклах (ВІДЕО)

Фото: ДПСУ

Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де захисники атакують російських окупантів

повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На цих кадрах можна побачити роботу бригади "Форпост" на Південно-Слобожанському напрямку. Військові зазначають, що росіяни стали часто використовуваи квадроцикли для швидкого переміщення та підвозу ресурсів.

Проте українська аеророзвідка виявляє такі цілі, а потім оператори завдають влучні удари.

"FPV-дрони прикордонників працюють точно і системно, ускладнюючи логістику противника та позбавляючи його мобільності на полі бою", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські військові здійснили серію масованих нальотів по пунктах базування особового складу армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.