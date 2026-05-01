01 травня 2026, 19:15

Прикордонники потужно знищити росіян на квадроциклах (ВІДЕО)

Фото: ДПСУ
Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали свіжі кадри з фронту, де захисники атакують російських окупантів

Про це RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На цих кадрах можна побачити роботу бригади "Форпост" на Південно-Слобожанському напрямку. Військові зазначають, що росіяни стали часто використовуваи квадроцикли для швидкого переміщення та підвозу ресурсів.

Проте українська аеророзвідка виявляє такі цілі, а потім оператори завдають влучні удари.

"FPV-дрони прикордонників працюють точно і системно, ускладнюючи логістику противника та позбавляючи його мобільності на полі бою", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські військові здійснили серію масованих нальотів по пунктах базування особового складу армії РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

На Кіровоградщині знищили дві бойові частини ракети загальною вагою 800 кг
01 травня 2026, 13:30
Понад 1400 солдатів та 100 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
01 травня 2026, 07:15
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Підлітку з Дніпра оголосили підозру за смертельний постріл у 17-річного товариша
01 травня 2026, 20:57
Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами
01 травня 2026, 20:35
Масштабна ДТП на Вінниччині: позашляховик протаранив рейсовий автобус
01 травня 2026, 20:30
Дрони РФ атакували центр Житомира: під вогнем опинилися школи та спортивні об'єкти
01 травня 2026, 19:54
Справа про $110 тисяч хабаря: ВАКС обрав запобіжний захід адвокату
01 травня 2026, 19:43
Нові зарплати для військових та зміна підходів: Зеленський анонсував масштабну реформу армії
01 травня 2026, 19:19
Ракетний удар по Рівненщині: у Дубні пошкоджено багатоповерхівку, є п’ятеро поранених
01 травня 2026, 18:58
"Військовим не здаємо": як ріелтори заробляють на захисниках
01 травня 2026, 18:40
Поліція затримала вандалів, які поцупили меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові
01 травня 2026, 18:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
