В ночь на 28 апреля РФ атаковала Украину 123 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 95 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 28 апреля российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и беспилотники. Повреждены частные дома, получил ранения мужчина.