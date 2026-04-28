ПВО за ночь обезвредила 95 из 123 российских беспилотников: есть попадания на 16 локациях
В ночь на 28 апреля РФ атаковала Украину 123 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 95 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 28 апреля российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и беспилотники. Повреждены частные дома, получил ранения мужчина.