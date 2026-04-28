В ночь на 28 апреля российские войска почти 30 раз атаковали Днепропетровскую область, применяя артиллерию и беспилотники

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены частные дома и хозяйственная постройка. В результате обстрела ранения получил мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе враг атаковал сам Кривой Рог и Зеленодольскую громаду. Из-за обстрелов возник пожар. Повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и грузовик.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 614 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак получили ранения две женщины.