ППО за ніч знешкодила 95 з 123 російських безпілотників: є влучання на 16 локаціях
У ніч на 28 квітня РФ атакувала Україну 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 95 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 28 квітня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та безпілотники. Пошкоджені приватні будинки, отримав оранення чоловік.