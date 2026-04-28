28 квітня 2026, 08:51

ППО за ніч знешкодила 95 з 123 російських безпілотників: є влучання на 16 локаціях

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 28 квітня РФ атакувала Україну 123 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 95 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 28 квітня 2026 року

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та безпілотники. Пошкоджені приватні будинки, отримав оранення чоловік.

23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Підпільні АЗС на Прикарпатті: справу організаторів передали до суду
28 квітня 2026, 09:51
Ранкова атака на Кривий ріг: кількість поранених зросла
28 квітня 2026, 09:46
Території, мир і ЄС: як зрозуміти заяву Мерца без емоцій
28 квітня 2026, 09:39
У Києві затримали п’яного чоловіка, який погрожував перехожим пістолетом
28 квітня 2026, 09:36
Масштабні знеструмлення на Сумщині: через удари РФ та негоду тисячі людей залишилися без світла
28 квітня 2026, 09:23
Ворожі дрони атакували Чернігівщину: горіли склади та будинки
28 квітня 2026, 09:16
Від удару в легковика відірвало колесо: на Прикарпатті сталася потрійна ДТП
28 квітня 2026, 09:11
Росіяни вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу: є загиблий і поранений
28 квітня 2026, 08:59
Нові деталі вибуху у Львові: в квартирі знайшли гранату
28 квітня 2026, 08:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
