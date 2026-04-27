27 апреля 2026, 09:27

В Германии могут ограничить выплаты части украинцев: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Германии украинские беженцы могут лишиться права на социальную помощь, если они отказываются от предложенной работы

Об этом сообщает издание Relocate, передает RegioNews.

Отмечается, что Германия ужесточила правила получения социальных выплат. Одним из ключевых изменений является возможность прекращения помощи для получателей, которые отказываются выходить на работу.

Одна из поправок к законодательству, которая вступила в силу 22 апреля 2026 года, предусматривает пересмотр льгот в случае отказа от трудоустройства в соответствии с нормами SGB II.

Также сообщается, что безработные могут потерять право на "перое снисхождение" по предупреждениям, а джоб-центры получают право применять санкции сразу после нарушения.

Согласно новым подходам, получатели пособия могут потерять выплаты, если откажутся от работы, соответствующей их квалификации, состоянию здоровья и образованию. В таком случае, как утверждается, санкции могут также касаться компенсации аренды жилья.

Напомним, Европейский союз вернулся к обсуждению вопроса, следует ли продолжать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год.

По официальным данным ЕС, сейчас около 4,35 млн. украинских беженцев находятся в европейских странах. Чуть больше четверти из них – в Германии, 22,3% – в Польше, и чуть менее 10% – в Чехии.

Украина война украинцы Германия ЕС работа трудоустройство беженцы
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
