В Германии могут ограничить выплаты части украинцев: что известно

В Германии украинские беженцы могут лишиться права на социальную помощь, если они отказываются от предложенной работы

Об этом сообщает издание Relocate, передает RegioNews.

Отмечается, что Германия ужесточила правила получения социальных выплат. Одним из ключевых изменений является возможность прекращения помощи для получателей, которые отказываются выходить на работу.

Одна из поправок к законодательству, которая вступила в силу 22 апреля 2026 года, предусматривает пересмотр льгот в случае отказа от трудоустройства в соответствии с нормами SGB II.

Также сообщается, что безработные могут потерять право на "перое снисхождение" по предупреждениям, а джоб-центры получают право применять санкции сразу после нарушения.

Согласно новым подходам, получатели пособия могут потерять выплаты, если откажутся от работы, соответствующей их квалификации, состоянию здоровья и образованию. В таком случае, как утверждается, санкции могут также касаться компенсации аренды жилья.

Напомним, Европейский союз вернулся к обсуждению вопроса, следует ли продолжать специальный режим защиты для украинских беженцев еще на один год.

По официальным данным ЕС, сейчас около 4,35 млн. украинских беженцев находятся в европейских странах. Чуть больше четверти из них – в Германии, 22,3% – в Польше, и чуть менее 10% – в Чехии.