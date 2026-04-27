Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе М-22 столкнулись две легковушки Volkswagen и Toyota.

В результате удара пострадали четыре человека: оба водителя (мужчины 45 и 52 лет соответственно), а также пассажиры Toyota – 44-летняя женщина и 7-летний мальчик. Всех травмированных госпитализировали.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

