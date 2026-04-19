19 апреля 2026, 13:06

Удар по РФ: поражен завод БпЛА "Атлант Аэро" и склады боеприпасов

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 19 апреля Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В частности, поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса противника – "Атлант Аэро" в городе Таганрог, Ростовская область РФ. На территории объекта возник пожар.

Предприятие занимается полным циклом проектирования, изготовления и испытания ударно-разведочных беспилотников типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

Поражение этого объекта, по оценкам, может снизить способности противника в производстве дронов и ослабить его возможности наносить удары по территории Украины.

Также был поражен боеприпасы противника в районе населенного пункта Трудовое на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме этого, поражены склады материально-технических средств в районах населенных пунктов Мангуш, Тополине и Мариуполь Донецкой области, Смиле Запорожской области, а также цистерны с горюче-смазочными материалами в районе Новополтавки на Запорожье.

Отдельно уточнены результаты поражения нефтеперерабатывающего завода в районе Туапсе. Зафиксировано повреждение установки первичной переработки нефти, резервуаров и инфраструктуры терминала нефтепродуктов.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, Силы беспилотных систем уничтожили тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" на Запорожском направлении. Стоимость такой системы составляет около 15 миллионов долларов США.

