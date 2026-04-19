Удар по РФ: уражено завод БпЛА "Атлант Аєро" та склади боєприпасів

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 квітня Сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

Зокрема, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника – "Атлант Аєро" у місті Таганрог, Ростовська область рф. На території об'єкта виникла пожежа.

Підприємство займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Ураження цього об'єкта, за оцінками, може знизити спроможності противника у виробництві дронів та послабити його можливості завдавати ударів по території України.

Також було уражено склад боєприпасів противника в районі населеного пункту Трудове на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окрім цього, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах населених пунктів Мангуш, Тополине та Маріуполь на Донеччині, Сміле Запорізької області, а також цистерни з паливно-мастильними матеріалами в районі Новополтавки на Запоріжжі.

Окремо уточнено результати ураження нафтопереробного заводу в районі Туапсе Туапсе. Зафіксовано пошкодження установки первинної переробки нафти, резервуарів та інфраструктури терміналу нафтопродуктів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем знищили важку вогнеметну систему "Сонцепьок" на Запорізькому напрямку. Вартість такої системи становить приблизно 15 мільйонів доларів США.

