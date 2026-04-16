16 апреля 2026, 22:15

В Украине зафиксировано более 600 нападений на ТЦК: какие регионы среди "лидеров"

иллюстративное фото: из открытых источников
С начала действия военного положения в Украине зафиксировано более 600 нападений на представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки при исполнении ими служебных обязанностей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос журналистов LIGA.net.

По состоянию на середину апреля 2026 зафиксировано 620 нападений. Больше всего – на Харьковщине (69), Киеве (53) и на Днепропетровщине (45).

В Волынской области было 39 нападений, во Львовской – 37, в Одесской – 36, в Черниговской – 34, в Хмельницкой – 30, в Николаевской и Ровенской – по 29, в Черкасской и Полтавской – по 26, в Киевской – 24, в Ивано-Франковской – 22, в Запорожской Винницкой и Закарпатской – по 16, в Черновицкой – 15, Житомирской – 14, Сумской и Кировоградской – по 11 и один случай в Херсонской.

Правоохранители фиксируют резкий рост количества нападений на представителей ТЦК с каждым годом.

Как сообщалось, в течение 2025 года украинцы подали около 5 тысяч обращений к омбудсману Дмитрию Лубинцу по поводу нарушения их прав сотрудниками ТЦК и СП во время мобилизационных мероприятий.

