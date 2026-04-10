"Заработал" на гостиницу в Буковеле: ВАКС применил меру пресечения к экспосадовцу столичной таможни

Суд применил меру пресечения к подозреваемому по делу о легализации более 2 миллионов долларов. Стало известно, что разрешил суд

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Известно, что суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога. Речь идет о сумме 20 миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей. Речь идет о бывшем заместителе начальника Киевской таможни.

Чиновника разоблачили на легализации более 2 миллионов долларов США. Эти деньги он составил в строительство гостиничного комплекса в Буковеле.

"Чтобы скрыть имущество, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на своего родственника. Однако фактически и дальше продолжал контролировать бизнес", - рассказали правоохранители.

Теперь чиновнику может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

