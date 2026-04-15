15 квітня 2026, 20:32

Співзасновник monobank подарував новий пікап переселенцеві з Донеччини, який втікав від війни на старих "Жигулях"

фото: Telegram / ОГо!
Співзасновник monobank Олег Гороховський виконав обіцянку й подарував нове авто Миколі Матвєєнку, який евакуювався із зони бойових дій і проїхав понад 700 кілометрів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Гороховського у соцмережах.

"Микола Михайлович з оновленою автівкою! Купив Peugeot Landtrek в комплектації "ЛЮТИЙ”", – додав Гороховський.

За його словами, нове авто має економний дизельний двигун, тому споживання пального буде таким же, або навіть меншим, ніж у старих "Жигулів" пана Миколи.

Через війну 70-літній Микола переїхав з родиною зі сходу та оселився на Чернігівщині. Але російська агресія наздогнала його і там. Унаслідок російської атаки дружина чоловіка загинула.

Нагадаємо, наприкінці березня Кабмін виділив 6,6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо-переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
