Співзасновник monobank подарував новий пікап переселенцеві з Донеччини, який втікав від війни на старих "Жигулях"
Співзасновник monobank Олег Гороховський виконав обіцянку й подарував нове авто Миколі Матвєєнку, який евакуювався із зони бойових дій і проїхав понад 700 кілометрів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Гороховського у соцмережах.
"Микола Михайлович з оновленою автівкою! Купив Peugeot Landtrek в комплектації "ЛЮТИЙ”", – додав Гороховський.
За його словами, нове авто має економний дизельний двигун, тому споживання пального буде таким же, або навіть меншим, ніж у старих "Жигулів" пана Миколи.
Через війну 70-літній Микола переїхав з родиною зі сходу та оселився на Чернігівщині. Але російська агресія наздогнала його і там. Унаслідок російської атаки дружина чоловіка загинула.
