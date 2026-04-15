Співзасновник monobank подарував новий пікап переселенцеві з Донеччини, який втікав від війни на старих "Жигулях"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення Гороховського у соцмережах.

"Микола Михайлович з оновленою автівкою! Купив Peugeot Landtrek в комплектації "ЛЮТИЙ”", – додав Гороховський.

За його словами, нове авто має економний дизельний двигун, тому споживання пального буде таким же, або навіть меншим, ніж у старих "Жигулів" пана Миколи.

Через війну 70-літній Микола переїхав з родиною зі сходу та оселився на Чернігівщині. Але російська агресія наздогнала його і там. Унаслідок російської атаки дружина чоловіка загинула.

Нагадаємо, наприкінці березня Кабмін виділив 6,6 млрд грн на житлові ваучери для внутрішньо-переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.