Пограничники сообщили о значительных очередях на украинско-польской границе
На украинско-польской границе, в пределах Львовской и Волынской областей, зафиксировано накопление автотранспорта на выезд из Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
На сегодня наибольшая нагрузка наблюдается в следующих пунктах пропуска:
- "Угринов" – 20 легковых автомобилей,
- "Рава-Русская" – 40 авто,
- "Грушев" – 40 авто,
- "Краковец" – 60 авто,
- "Шегини" – 75 авто,
- "Устилуг" – 35 авто.
В то же время, в пунктах пропуска "Смільниця" и "Нижанковичи" очереди отсутствуют.
Пограничники советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Увеличение трафика связано с завершением пасхальных праздников, поэтому повышенная нагрузка может сохраняться еще несколько дней.
Напомним, на прошлой неделе, в канун Пасхи, пограничники традиционно фиксировали накопление транспорта на въезд в Украину.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
