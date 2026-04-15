15 апреля 2026, 17:46

Пограничники сообщили о значительных очередях на украинско-польской границе

иллюстративное фото: из открытых источников
На украинско-польской границе, в пределах Львовской и Волынской областей, зафиксировано накопление автотранспорта на выезд из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На сегодня наибольшая нагрузка наблюдается в следующих пунктах пропуска:

  • "Угринов" – 20 легковых автомобилей,
  • "Рава-Русская" – 40 авто,
  • "Грушев" – 40 авто,
  • "Краковец" – 60 авто,
  • "Шегини" – 75 авто,
  • "Устилуг" – 35 авто.

В то же время, в пунктах пропуска "Смільниця" и "Нижанковичи" очереди отсутствуют.

Пограничники советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Увеличение трафика связано с завершением пасхальных праздников, поэтому повышенная нагрузка может сохраняться еще несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе, в канун Пасхи, пограничники традиционно фиксировали накопление транспорта на въезд в Украину.

Пограничники предупредили об ограничении движения через пункт пропуска на Закарпатье
15 апреля 2026, 17:25
Пограничники уничтожили технику и живую силу россиян на Севере
11 апреля 2026, 17:29
Пограничники показали, как уничтожают технику и живую силу противника в Харьковской области
11 апреля 2026, 14:58
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Украинские военные атаковали российский нефтехимический завод в 1500 км от Украины
15 апреля 2026, 18:25
Правление Орбана дорого обошлось Украине
15 апреля 2026, 18:05
Пограничники предупредили об ограничении движения через пункт пропуска на Закарпатье
15 апреля 2026, 17:25
Поиски 4-летнего мальчика в Ровенской области: спасатели нашли тело
15 апреля 2026, 17:25
Известный писатель из Луцка оказался за решеткой из-за поддержки РФ
15 апреля 2026, 16:55
В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу
15 апреля 2026, 16:51
В Украину идет существенное потепление
15 апреля 2026, 16:29
Суд разрешил Тимошенко уехать за границу
15 апреля 2026, 15:54
В Одесской области за 6 тысяч долларов "выпускали" мужчин за границу
15 апреля 2026, 15:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
