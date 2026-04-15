Пограничники сообщили о значительных очередях на украинско-польской границе

На украинско-польской границе, в пределах Львовской и Волынской областей, зафиксировано накопление автотранспорта на выезд из Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На сегодня наибольшая нагрузка наблюдается в следующих пунктах пропуска:

"Угринов" – 20 легковых автомобилей,

"Рава-Русская" – 40 авто,

"Грушев" – 40 авто,

"Краковец" – 60 авто,

"Шегини" – 75 авто,

"Устилуг" – 35 авто.

В то же время, в пунктах пропуска "Смільниця" и "Нижанковичи" очереди отсутствуют.

Пограничники советуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Увеличение трафика связано с завершением пасхальных праздников, поэтому повышенная нагрузка может сохраняться еще несколько дней.

Напомним, на прошлой неделе, в канун Пасхи, пограничники традиционно фиксировали накопление транспорта на въезд в Украину.