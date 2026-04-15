Прикордонники повідомили про значні черги на українсько-польському кордоні
На українсько-польському кордоні, в межах Львівської та Волинської областей, зафіксовано накопичення автотранспорту на виїзд з України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Станом на зараз найбільше навантаження спостерігається у таких пунктах пропуску:
- "Угринів" – 20 легкових авто,
- "Рава-Руська" – 40 авто,
- "Грушів" – 40 авто,
- "Краківець" – 60 авто,
- "Шегині" – 75 авто,
- "Устилуг" – 35 авто.
Водночас у пунктах пропуску "Смільниця" та "Нижанковичі" черги відсутні.
Прикордонники радять заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску. Збільшення трафіку пов'язане із завершенням великодніх свят, тому підвищене навантаження може зберігатися ще протягом кількох днів.
Нагадаємо, минулого тижня, напередодні Великодня, прикордонники традиційно фіксували накопичення транспорту на в'їзд в Україну.
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »