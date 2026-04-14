Эксперты предупредили о риске обрушения саркофага на Чернобыльской АЭС

Саркофаг на ЧАЭС следует как можно быстрее демонтировать, риск обвала постройки возрастает

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет "Greenpeace Украина".

Отмечается, что повреждение саркофага было нанесено атакой российского дрона в феврале 2025 года.

"Саркофаг подлежит скорейшему демонтажу, однако из-за повреждения НБК это пока невозможно", – говорится в отчете.

Старший ядерный специалист "Greenpeace Украина" Шон Берни заявил, что "удар российского дрона повысил риск обвала саркофага еще до его безопасного демонтажа".

Как сообщалось, после атаки беспилотника на ЧАЭС зафиксировали масштабные повреждения, которые могут повлиять на радиационную безопасность.