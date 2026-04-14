Експерти попередили про ризик обвалу саркофага на Чорнобильській АЕС
Саркофаг на ЧАЕС слід якнайшвидше демонтувати, ризик обвалу споруди зростає
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт "Greenpeace Україна".
Зазначається, що пошкодження саркофага було спричинене атакою російського дрона у лютому 2025 року.
"Саркофаг підлягає якнайшвидшому демонтажу, однак через пошкодження НБК це наразі неможливо", – йдеться у звіті.
Старший ядерний спеціаліст "Greenpeace Україна" Шон Берні заявив, що "удар російського дрона підвищив ризик обвалу саркофага ще до його безпечного демонтажу.
Як повідомлялось, після атаки безпілотника на ЧАЕС зафіксували масштабні ушкодження, які можуть вплинути на радіаційну безпеку.
24 жовтня 2025, 21:15У Києві збудували перше протирадіаційне укриття для дітей за 47,5 млн грн
13 жовтня 2025, 20:03Більше за територію Англії: в Україні заміновано вже понад 139 тисяч квадратних кілометрів
27 серпня 2025, 02:30
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
У Львові отримали терміни підлітки, які готували теракт на замовлення росіян
14 квітня 2026, 17:55На Дніпропетровщині директор "збагатився" на мільйони на "мертвих душах"
14 квітня 2026, 17:15На Тернопільщині склали понад 600 адмінпротоколів за вчинення домашнього насильства
14 квітня 2026, 16:59На Одещині директор будівельної фірми "заробив" мільйони на житлі для військових
14 квітня 2026, 16:45На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14 квітня 2026, 16:40Завтра в Україні вдарять морози до -5 градусів
14 квітня 2026, 16:22Справа на 13 млн грн: депутат ОПЗЖ з Ужгорода намагається зняти арешт із майна
14 квітня 2026, 15:54Українські військові вдарили по місцю зберігання російських БпЛА на Донеччині
14 квітня 2026, 15:35Ракетний удар по Дніпру: 5 загиблих і 25 поранених
14 квітня 2026, 15:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »