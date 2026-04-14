14 квітня 2026, 17:41

Експерти попередили про ризик обвалу саркофага на Чорнобильській АЕС

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Саркофаг на ЧАЕС слід якнайшвидше демонтувати, ризик обвалу споруди зростає

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт "Greenpeace Україна".

Зазначається, що пошкодження саркофага було спричинене атакою російського дрона у лютому 2025 року.

"Саркофаг підлягає якнайшвидшому демонтажу, однак через пошкодження НБК це наразі неможливо", – йдеться у звіті.

Старший ядерний спеціаліст "Greenpeace Україна" Шон Берні заявив, що "удар російського дрона підвищив ризик обвалу саркофага ще до його безпечного демонтажу.

Як повідомлялось, після атаки безпілотника на ЧАЕС зафіксували масштабні ушкодження, які можуть вплинути на радіаційну безпеку.

