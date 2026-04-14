Украинские военные ударили по месту хранения российских БПЛА в Донецкой области

Ракеты SCALP ударили по месту хранения ударных БпЛА в районе аэропорта Донецк на временно оккупированной территории Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора вчера и в ночь на 14 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов. В частности, наши военные били по местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинские дроны ликвидировали вражеский Ка-52 в Донецкой области. Это произошло возле населенного пункта Надеевка.