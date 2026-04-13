В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ночь на 13 апреля российские войска обстреляли частный сектор города, в результате чего был разрушен жилой дом и возник пожар.

Пожарные ликвидировали возгорание.

Чрезвычайщики разобрали около 300 кг строительных конструкций, после чего получили тело погибшей.

Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области. Один человек погиб в Краматорске, еще один – получили ранения. Еще один человек погиб от полученных травм в Дружковке.