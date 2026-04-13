В Краматорске из-под завалов дома достали тело женщины
В Краматорске в Донецкой области спасатели достали тело женщины из-под завалов разрушенного жилого дома
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В ночь на 13 апреля российские войска обстреляли частный сектор города, в результате чего был разрушен жилой дом и возник пожар.
Пожарные ликвидировали возгорание.
Чрезвычайщики разобрали около 300 кг строительных конструкций, после чего получили тело погибшей.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 апреля, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области. Один человек погиб в Краматорске, еще один – получили ранения. Еще один человек погиб от полученных травм в Дружковке.
