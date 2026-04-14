14 апреля 2026, 10:42

Военный сбор будет действовать еще три года после войны: Зеленский подписал закон

Иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий продление уплаты военного сбора еще на три года после завершения войны

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект №15110 был принят парламентом во втором чтении и в целом 7 апреля. После этого его поддержали 250 народных депутатов для безотлагательного подписания президентом.

Закон предусматривает продление действующих ставок военного сбора, введенных на период военного положения.

В частности, для физических лиц ставка составляет 5%, для ФЛП – плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й группы – 10% от одной минимальной зарплаты, а для плательщиков единого налога 3-й группы – 1% дохода.

По расчетам Министерства финансов, принятие закона позволит привлечь в государственный бюджет более 140 млрд грн в течение трех лет после завершения военного положения.

Как известно, этот закон является одним из составляющих обязательств Украины перед МВФ, необходимых для получения очередного транша финансирования. Исполнительный совет Фонда уже утвердил новую программу поддержки, которая предусматривает выделение 8,1 млрд долларов в период с 2026 по 2029 годы.

