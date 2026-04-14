Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Зеленський підписав закон

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає продовження сплати військового збору ще на три роки після завершення війни

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №15110, був ухвалений парламентом у другому читанні та в цілому 7 квітня. Після цього його підтримали 250 народних депутатів для невідкладного підписання президентом.

Закон передбачає продовження чинних ставок військового збору, запроваджених на період воєнного стану.

Зокрема, для фізичних осіб ставка становить 5%, для ФОПів – платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї групи – 10% від однієї мінімальної зарплати, а для платників єдиного податку 3-ї групи – 1% доходу.

За розрахунками Міністерства фінансів, ухвалення закону дозволить залучити до державного бюджету понад 140 млрд грн протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Як відомо, цей закон є однією зі складових зобов’язань України перед МВФ, необхідних для отримання чергового траншу фінансування. Виконавча рада Фонду вже затвердила нову програму підтримки, яка передбачає виділення 8,1 мільярда доларів у період з 2026 по 2029 роки.

