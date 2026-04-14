14 квітня 2026, 10:42

Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Зеленський підписав закон

14 квітня 2026, 10:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає продовження сплати військового збору ще на три роки після завершення війни

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєкт №15110, був ухвалений парламентом у другому читанні та в цілому 7 квітня. Після цього його підтримали 250 народних депутатів для невідкладного підписання президентом.

Закон передбачає продовження чинних ставок військового збору, запроваджених на період воєнного стану.

Зокрема, для фізичних осіб ставка становить 5%, для ФОПів – платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї групи – 10% від однієї мінімальної зарплати, а для платників єдиного податку 3-ї групи – 1% доходу.

За розрахунками Міністерства фінансів, ухвалення закону дозволить залучити до державного бюджету понад 140 млрд грн протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Як відомо, цей закон є однією зі складових зобов’язань України перед МВФ, необхідних для отримання чергового траншу фінансування. Виконавча рада Фонду вже затвердила нову програму підтримки, яка передбачає виділення 8,1 мільярда доларів у період з 2026 по 2029 роки.

Читайте також: 8,1 млрд від МВФ і кінець великої спрощенки: що зміниться для бізнесу

Україна війна ВР податки Зеленський Володимир військовий збір
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На трасі Київ – Харків водійка Porsche врізалась у відбійник і втекла з місця ДТП
14 квітня 2026, 10:49
Росіяни поцілили по лікарні у Херсоні: постраждали четверо працівників
14 квітня 2026, 10:48
На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу
14 квітня 2026, 10:30
Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та гімназія, є жертви
14 квітня 2026, 10:28
Російський "шахед" влучив в адмінбудівлю у центрі Чернігова
14 квітня 2026, 10:11
Росіяни знову атакували Кривий Ріг: виникла пожежа
14 квітня 2026, 09:57
Квартирна афера в Бучі: 66 людей втратили житло і гроші
14 квітня 2026, 09:52
На Закарпатті загасили масштабну пожежу на сміттєзвалищі
14 квітня 2026, 09:43
У Броварах на Київщині стався теракт: що відомо
14 квітня 2026, 09:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
