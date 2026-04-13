13 апреля 2026, 14:05

Стаж до 2004 года: как оцифровать трудовую книжку (пошаговая инструкция)

Граждане Украины могут подать сканкопии трудовой книжки для её оцифровки через веб-портал Пенсионного фонда. Это необходимо для учета страхового стажа, приобретенного до 2004 года, который не отображается в государственном реестре

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Подать документы могут как сами застрахованные лица, так и работодатели. Для этого нужно авторизироваться на портале Пенсионного фонда с помощью КЭП или Дія.Підпису и загрузить сканкопии документов.

Для сканирования предъявляются технические требования: они должны быть цветными, четкими, содержать все реквизиты, а файлы следует подавать в формате JPG или PDF размером до 1 МБ с качеством 300 dpi.

После авторизации пользователь должен заполнить персональные данные, дать согласие на обработку и загрузить все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке.

Статус рассмотрения заявления можно отслеживать в разделе "Мои обращения".

Также к заявлению разрешается добавлять другие документы для подтверждения стажа – в частности, военный билет, документы об образовании, свидетельства о рождении детей или документы об изменении персональных данных.

После оцифровки трудовая книжка содержит полную информацию о:

  • принятие на работу,
  • перевод,
  • увольнение,
  • другие конфигурации в трудовой деятельности.

Данные о стаже после 1 января 2004 года уже автоматически фиксируются в реестре застрахованных лиц, тогда как более ранние периоды требуют отдельного внесения.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это следует до 10 июня 2026 года.

