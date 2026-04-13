13 квітня 2026, 14:05

Стаж до 2004 року: як оцифрувати трудову книжку (покрокова інструкція)

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українці можуть подати сканкопії трудової книжки для її оцифрування через вебпортал Пенсійного фонду. Це необхідно для врахування страхового стажу, набутого до 2004 року, який не відображений у державному реєстрі

Про це пише "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Подати документи можуть як самі застраховані особи, так і роботодавці. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП або Дія.Підпису та завантажити сканкопії документів.

До сканів висуваються технічні вимоги: вони мають бути кольоровими, чіткими, містити всі реквізити, а файли слід подавати у форматі JPG або PDF розміром до 1 МБ із якістю 300 dpi.

Після авторизації користувач має заповнити персональні дані, надати згоду на їх обробку та завантажити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку.

Статус розгляду заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення".

Також до заяви дозволяється додавати інші документи для підтвердження стажу – зокрема військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження дітей або документи про зміну персональних даних.

Після оцифрування трудова книжка містить повну інформацію про:

  • прийняття на роботу,
  • переведення,
  • звільнення,
  • інші зміни у трудовій діяльності.

Дані про стаж після 1 січня 2004 року вже автоматично фіксуються в реєстрі застрахованих осіб, тоді як більш ранні періоди потребують окремого внесення.

Нагадаємо, українці мають перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно до 10 червня 2026 року.

