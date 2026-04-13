Стаж до 2004 року: як оцифрувати трудову книжку (покрокова інструкція)
Українці можуть подати сканкопії трудової книжки для її оцифрування через вебпортал Пенсійного фонду. Це необхідно для врахування страхового стажу, набутого до 2004 року, який не відображений у державному реєстрі
Про це пише "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Подати документи можуть як самі застраховані особи, так і роботодавці. Для цього потрібно авторизуватися на порталі Пенсійного фонду за допомогою КЕП або Дія.Підпису та завантажити сканкопії документів.
До сканів висуваються технічні вимоги: вони мають бути кольоровими, чіткими, містити всі реквізити, а файли слід подавати у форматі JPG або PDF розміром до 1 МБ із якістю 300 dpi.
Після авторизації користувач має заповнити персональні дані, надати згоду на їх обробку та завантажити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку.
Статус розгляду заяви можна відстежувати у розділі "Мої звернення".
Також до заяви дозволяється додавати інші документи для підтвердження стажу – зокрема військовий квиток, документи про освіту, свідоцтва про народження дітей або документи про зміну персональних даних.
Після оцифрування трудова книжка містить повну інформацію про:
- прийняття на роботу,
- переведення,
- звільнення,
- інші зміни у трудовій діяльності.
Дані про стаж після 1 січня 2004 року вже автоматично фіксуються в реєстрі застрахованих осіб, тоді як більш ранні періоди потребують окремого внесення.
Нагадаємо, українці мають перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж. Зробити це потрібно до 10 червня 2026 року.
Читайте також: Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії