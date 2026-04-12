Великдень-2026: ціни на яйця в Україні злетіли в космос

Станом на початок квітня середня вартість яєць зросла до 86,4 гривні за кілограм. Це на 4% дорожче, аніж було минулого місяця. Якщо порівнювати з минулим роком, вартість десятка яєць в середньому зросла на 13%.

При цьому аналітики зазначили, що ціни на сире молоко пішли на спад. Продукти з коротким терміном зберігання реагують на сезонні коливання. Ціни на вершкове масло та твердий сир лишаються високими.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).