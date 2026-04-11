РФ атаковала Украину 160 беспилотниками: сколько сбила ПВО

В ночь на 11 апреля (с 18:00 10 апреля) враг атаковал 160 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

РФ атаковала Украину по разным направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., ТОТ Донецк, Чауда – ТОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1440 российских захватчиков. Потери РФ уже превысили 1,3 млн. человек.