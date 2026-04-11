11:15  11 апреля
В Киеве пытались поджечь автомобиль народного депутата
10:35  11 апреля
В Одессе "шахед" влетел в квартиру и не взорвался
21:37  10 апреля
Снег, дождь и заморозки: стало известно, какой будет погода на выходных
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2026, 09:11

РФ атаковала Украину 160 беспилотниками: сколько сбила ПВО

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 11 апреля (с 18:00 10 апреля) враг атаковал 160 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы.

РФ атаковала Украину по разным направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ., ТОТ Донецк, Чауда – ТОТ АР Крым, около 100 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1440 российских захватчиков. Потери РФ уже превысили 1,3 млн. человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война атака ПВО Воздушные силы
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »