РФ атакувала Україну 160 безпілотниками: скільки збила ППО
У ніч на 11 квітня (з 18:00 10 квітня) ворог атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.
РФ атакувала Україні із різних напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
Як повідомлялось, протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 російських загарбників. Втрати РФ вже перевищили 1,3 млн осіб.