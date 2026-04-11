11 квітня 2026, 09:11

РФ атакувала Україну 160 безпілотниками: скільки збила ППО

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 11 квітня (з 18:00 10 квітня) ворог атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили.

РФ атакувала Україні із різних напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

Як повідомлялось, протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 російських загарбників. Втрати РФ вже перевищили 1,3 млн осіб.

війна атака ППО Повітряні сили
Сили оборони уразили бурові установки РФ у Каспійському морі
Буданов зробив заяву про завершення війни в Україні
ППО знешкодила 113 російських безпілотників: є влучання на шести локаціях
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Зросла кількість постраждалих внаслідок ударів БпЛА по житлових будинках у Сумах
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів
Акторка Наталка Денисенко зізналась, на що вона витрачає пів мільйона на місяць
Кошики, товари для церкви, ковбаса та інше: що найчастіше купували українці перед Великоднем
В Україні знову дорожчає морква: які ціни в супермаркетах
На Буковині люди перерахували аферистам десятки тисяч: у поліції попереджають про схему
У Києві в одному з дворів після дощу утворилась велика калюжа і там тепер живуть качки
Рейси для ухилянтів: на Житомирщині викрили незаконний маршрут за кордон
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах, полумʼя охопило майже весь будинок
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
