В Украине действуют кредитные льготы для военных: что нужно знать

В Украине во время военного положения для военнослужащих действуют отдельные правила по кредитным обязательствам, предусматривающим ряд льгот на период службы

Об этом сообщил Ужгородский осередок ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

В частности, во время прохождения военной службы по большинству кредитов не начисляются проценты, а штрафные санкции и пеня не применяются. Уже начисленные штрафы подлежат отмене. Эти нормы действуют в течение всего периода службы.

Право на льготы имеют:

военнослужащие;

призваные резервисты и военнообязанные;

семьи военных – в части штрафов и пени.

В то же время, отмечается, что льгота по списанию процентов не распространяется на ипотечные и автокредиты, однако штрафы и пеня по ним также не начисляются. Основная сумма долга (тело кредита) остается обязательной для погашения.

В случае автоматического начисления процентов военным рекомендуется обращаться в банк для проведения перерасчета с даты начала службы.

Для оформления льгот необходимо предоставить банку документы, подтверждающие прохождение службы, в частности, военный билет или справку (форма №5).

Дополнительную бесплатную юридическую консультацию можно получить у ГО "Захист Держави" по телефону 800 33 29 29.

