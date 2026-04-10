10 квітня 2026, 10:51

В Україні діють кредитні пільги для військових: що потрібно знати

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні під час воєнного стану для військовослужбовців діють окремі правила щодо кредитних зобов'язань, які передбачають низку пільг на період служби

Про це повідомив Ужгородський осередок ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Зокрема, на час проходження військової служби за більшістю кредитів не нараховуються відсотки, а штрафні санкції та пеня не застосовуються. Вже нараховані штрафи підлягають скасуванню. Ці норми діють протягом усього періоду служби.

Право на пільги мають:

  • військовослужбовці;
  • призвані резервісти та військовозобов’язані;
  • родини військових – у частині штрафів і пені.

Водночас зазначається, що пільга зі списання відсотків не поширюється на іпотечні та автокредити, однак штрафи й пеня за ними також не нараховуються. Основна сума боргу (тіло кредиту) залишається обов'язковою до погашення.

У разі автоматичного нарахування відсотків військовим рекомендують звертатися до банку для проведення перерахунку з дати початку служби.

Для оформлення пільг необхідно надати банку документи, що підтверджують проходження служби, зокрема військовий квиток або довідку (форма №5).

Додаткову безкоштовну юридичну консультацію можна отримати у ГО "Захист Держави" за телефоном 800 33 29 29.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

Україна війна військові військовозобовʼязані резервісти родичі військовослужбовців кредити штраф банк громадська організація Захист Держави
