Нардеп-беглец Деркач присвоил в Киеве более 41 га заповедной земли на 595 миллионов

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В ведомстве разоблачили масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева более чем на 595 млн грн. К организации сделки причастен бывший народный депутат Украины – Андрей Деркач, подозреваемый в госизмене.

Фигурант во время своей депутатской каденции к 2019 году присвоил 41,5 га земель заповедной земли в Киеве. Это составляет около 50% от общей площади этой природоохранной зоны. Для реализации схемы фигурант привлек сообщников, которые в то время находились в должностях руководителя Обуховского райотдела Госкомзема и председателя Обуховской райгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Чтобы завладеть землей заповедного фонда, участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр Украины.

Далее фигуранты пытались легализовать "схему". Для этого после многочисленных разделов, объединений и перепродаж оформили земельные участки на родственников и знакомых Деркача и его сообщников.

Деркачу и его сообщнику заочно сообщено о подозрении.

Андрей Деркач – бывший пророссийский политик из Украины, коллаборант, народный депутат III–IX созывов от Партии Регионов. Сын Леонида Деркача. Агент РФ, внесенный в санкционный список США как "российский агент с более чем десятилетним стажем". По данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении.

Напомним, украинский экснардеп, а ныне сенатор от Астраханской области РФ Андрей Деркач получил звание Героя России.