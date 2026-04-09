09 апреля 2026, 16:18

Нардеп-беглец Деркач присвоил в Киеве более 41 га заповедной земли на 595 миллионов

фото: СБУ
Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач присвоил в Киеве заповедную землю на 595 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

В ведомстве разоблачили масштабную схему присвоения земель природно-заповедного фонда Киева более чем на 595 млн грн. К организации сделки причастен бывший народный депутат Украины – Андрей Деркач, подозреваемый в госизмене.

Фигурант во время своей депутатской каденции к 2019 году присвоил 41,5 га земель заповедной земли в Киеве. Это составляет около 50% от общей площади этой природоохранной зоны. Для реализации схемы фигурант привлек сообщников, которые в то время находились в должностях руководителя Обуховского райотдела Госкомзема и председателя Обуховской райгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Чтобы завладеть землей заповедного фонда, участники сделки подделали землеустроительную документацию и внесли недостоверные данные в Государственный земельный кадастр Украины.

Далее фигуранты пытались легализовать "схему". Для этого после многочисленных разделов, объединений и перепродаж оформили земельные участки на родственников и знакомых Деркача и его сообщников.

Деркачу и его сообщнику заочно сообщено о подозрении.

Андрей Деркач – бывший пророссийский политик из Украины, коллаборант, народный депутат III–IX созывов от Партии Регионов. Сын Леонида Деркача. Агент РФ, внесенный в санкционный список США как "российский агент с более чем десятилетним стажем". По данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении.

Напомним, украинский экснардеп, а ныне сенатор от Астраханской области РФ Андрей Деркач получил звание Героя России.

08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
