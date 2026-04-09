Нардеп-утікач Деркач привласнив у Києві понад 41 га заповідної землі на 595 мільйонів

У відомстві викрили масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на понад 595 млн грн. До організації оборудки причетний колишній народний депутат України – Андрій Деркач, який підозрюється у держзраді.

"Фігурант під час своєї депутатської каденції до 2019 року привласнив 41,5 га земель заповідної землі у Києві. Це становить майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони. Для реалізації схеми фігурант залучив спільників, які на той час перебували на посадах керівника Обухівського райвідділу Держкомзему та голови Обухівської райдержадміністрації", – йдеться у повідомленні.

Щоб заволодіти землею заповідного фонду, учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані у Державний земельний кадастр України.

Далі фігуранти намагалися легалізувати "схему". Для цього після численних поділів, обʼєднань і перепродажів оформили земельні ділянки на родичів та знайомих Деркача і його спільників.

Деркачу та його спільнику заочно повідомлено про підозру.

Андрій Деркач – колишній проросійський політик з України, колаборант, народний депутат III–IX скликань від Партії Регіонів. Син Леоніда Деркача. Агент РФ, внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні.

Нагадаємо, український екснардеп, а нині сенатор від Астраханської області РФ Андрій Деркач, отримав звання Героя Росії.