Украина предложила России энергетическое перемирие
Киев передал Москве предложение по энергетическому перемирию
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Если Россия будет готова прекратить удары по нашей энергетике, мы будем готовы ответить им зеркально. И такое наше предложение через американцев у российской стороны есть", – подчеркнул он.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к полному прекращению огня. По его словам, если РФ готова не избивать по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике.
Зеленский пообещал разобраться с СОЧВсе новости »
03 апреля 2026, 17:55Украинские военные атаковали важный НПЗ в РФ
03 апреля 2026, 15:22Зеленский назвал следующие цели ударов РФ по Украине
03 апреля 2026, 13:31
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
НАБУ нашло у народного депутата "скрытые" 13 миллионов
06 апреля 2026, 22:35$20 тысяч за побег из Украины: в Харьковской области ликвидирован канал переправки лиц через границу
06 апреля 2026, 22:15В Украине усилят борьбу с "Шахедами"
06 апреля 2026, 21:23Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции
06 апреля 2026, 21:02Сильный град засыпал Киев
06 апреля 2026, 20:59У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе
06 апреля 2026, 20:15В Киеве женщину ограбил мужчина с игрушечным пистолетом
06 апреля 2026, 19:49Девушка устроила стрельбу в центре Луцка
06 апреля 2026, 19:25Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
06 апреля 2026, 18:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
