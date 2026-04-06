Україна запропонувала Росії енергетичне перемир'я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимир Зеленського.

"Якщо Росія буде готова припинити удари по нашій енергетиці, ми будемо готові відповісти їм дзеркально. І така наша пропозиція через американців у російської сторони є", – наголосив він.

Раніше Володимир Зеленський заявив про готовність до повного припинення вогню. За його словами, якщо РФ готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці.