Украинские военные поразили нефтяной терминал и редкий самолет россиян

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в российском порту Новороссийска. Также был поражен самолет-амфибия Бе-12 в Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 6 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов врага.

В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура нефтяного терминала "Шесхарис" (Новороссийск, Краснодарский край, РФ). Зафиксированы попадания по цели и масштабный пожар на территории терминала.

Также подтверждено поражение противолодочного самолета Бе-12 в Крым. Это советский двухмоторный противолодочный самолет-амфибия (летающая лодка), предназначенный для патрулирования и уничтожения подлодок. Разработанный в начале 1960-х годов, он способен взлетать и садиться как на воду, так и на наземные аэродромы.

