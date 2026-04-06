06 квітня 2026, 18:22

Українські військові уразили нафтовий термінал та рідкісний літак росіян

06 квітня 2026, 18:22
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у російському порту Новоросійська. Також було уражено літак-амфібію Бе-12 у Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Як зазначається, в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога.

Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу "Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу.

Також підтверджено ураження протичовнового літака Бе-12 у Крим. Це радянський двомоторний протичовновий літак-амфібія (літаюча човен), призначений для патрулювання та знищення підводних човнів. Розроблений на початку 1960-х років, він здатний злітати та сідати як на воду, так і на наземні аеродроми.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у рф. Він розташований на відстані 1400 км від України.

"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
