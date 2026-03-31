14:05  31 марта
На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
12:41  31 марта
Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов
08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 18:04

РФ выдвинула новый ультиматум по Донбассу

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Кремле выдвинули новые условия завершения войны в Украине. Там требуют, чтобы украинские войска покинули Донбасс в течение двух месяцев

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на "Бучая саммит 2026", RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам президента Украины, РФ озвучивает новые термины из-за американской стороны. Речь идет о требовании, чтобы Украина вышла с востока страны.

"Пока что то, что хочет Россия и то, что распространяют партнеры – они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с Востока", – отметил Зеленский.

Напомним, в конце 2025 года Владимир Зеленский не принял предложение США о выводе войск из Донбасса. В Киеве считают, что перемирие должно быть достигнуто без предварительных территориальных уступок России.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика Донбасс территориальные уступки Владимир Зеленский
В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
31 марта 2026, 14:29
Россияне сбросили две авиабомбы на Славянск: трое раненых, среди них ребенок
31 марта 2026, 09:06
Трамп видит единственный путь остановить Путина – Зеленский рассказал детали
31 марта 2026, 07:57
Все новости »
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Агент РФ, пытавшийся взорвать Херсонский ТЦК, приговорен к 15 годам
31 марта 2026, 18:29
В Киеве делец устраивал "путешествия" для ухилянтов за 10 тысяч "зелеными"
31 марта 2026, 18:25
Россияне атаковали объекты инфраструктуры в Кривом Роге
31 марта 2026, 18:15
Правительство и Зеленский согласовали все налоги и сбросили ответственность на депутатов
31 марта 2026, 17:54
Жители Буковины за 10 тысяч евро переправляли мужчин в Румынию
31 марта 2026, 17:32
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
31 марта 2026, 16:53
На Черниговщине разоблачили канал торговли людьми: женщин вывозили за границу для сексуальной эксплуатации
31 марта 2026, 16:20
В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло
31 марта 2026, 16:09
США ничего не добились, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать
31 марта 2026, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »