РФ выдвинула новый ультиматум по Донбассу

В Кремле выдвинули новые условия завершения войны в Украине. Там требуют, чтобы украинские войска покинули Донбасс в течение двух месяцев

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на "Бучая саммит 2026", RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам президента Украины, РФ озвучивает новые термины из-за американской стороны. Речь идет о требовании, чтобы Украина вышла с востока страны.

"Пока что то, что хочет Россия и то, что распространяют партнеры – они видят окончание войны или горячей стадии войны, когда Украина выйдет с Востока", – отметил Зеленский.

Напомним, в конце 2025 года Владимир Зеленский не принял предложение США о выводе войск из Донбасса. В Киеве считают, что перемирие должно быть достигнуто без предварительных территориальных уступок России.