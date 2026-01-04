Фото: иллюстративное

Об этом пишет народный депутат Наталья Пипа, передает RegioNews.

В учебных заведениях Украины начались усиленные проверки по посещению занятий мужчинами. По ее словам, в фокусе учителей и администраций оказались те, кто пропустил хотя бы одну или две пары занятий.

Такие мероприятия проводятся в рамках борьбы с уклонением от мобилизации и призыва. Администрации школ и вузов проверяют списки студентов и отсутствие на занятиях по выявлению потенциальных нарушителей.

Массовые отчисления и проверки касается преимущественно мужчин, а информация о них собирается из учебных журналов и электронных систем учета посещаемости. Уточняется, что эти меры не являются наказанием за учебную дисциплину, а связаны с государственными требованиями по мобилизационному учету.

Ранее сообщалось, в Хмельницком задержан военный, когда он получал 14 тысяч долларов за организацию незаконной переправки уклоняющегося через государственную границу в Румынию.