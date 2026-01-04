09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 11:45

В Украине массово отчисляют студентов за пропуск даже 1–2 пар

04 января 2026, 11:45
Фото: иллюстративное
В украинских учебных учреждениях начали проверки посещаемости мужчин в рамках контроля за мобилизационным учетом

Об этом пишет народный депутат Наталья Пипа, передает RegioNews.

В учебных заведениях Украины начались усиленные проверки по посещению занятий мужчинами. По ее словам, в фокусе учителей и администраций оказались те, кто пропустил хотя бы одну или две пары занятий.

Такие мероприятия проводятся в рамках борьбы с уклонением от мобилизации и призыва. Администрации школ и вузов проверяют списки студентов и отсутствие на занятиях по выявлению потенциальных нарушителей.

Массовые отчисления и проверки касается преимущественно мужчин, а информация о них собирается из учебных журналов и электронных систем учета посещаемости. Уточняется, что эти меры не являются наказанием за учебную дисциплину, а связаны с государственными требованиями по мобилизационному учету.

Ранее сообщалось, в Хмельницком задержан военный, когда он получал 14 тысяч долларов за организацию незаконной переправки уклоняющегося через государственную границу в Румынию.

Родинское под контролем украинских войск: враг несет значительные потери – "Азов"
04 января 2026, 12:29
В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших
04 января 2026, 12:00
В жилом районе Киева раздался взрыв автомобиля: есть травмированные
04 января 2026, 11:02
В Киевской области 18-летняя девушка снимала на видео издевательства над котятами
04 января 2026, 10:55
В Ровенской области мужчина похитил у соседа из квартиры 60 тысяч гривен
04 января 2026, 10:20
Исчезла после новогодней ночи: в Черкасской области разыскивают 39-летнюю женщину
04 января 2026, 09:58
Не успел спастись: в Днепре во время пожара в жилом доме погиб мужчина
04 января 2026, 09:25
Сергей Кислица станет первым заместителем руководителя Офиса Президента
04 января 2026, 08:59
Только один вопрос о мире: в Верховной Раде озвучили формат референдума
03 января 2026, 18:58
